Fortaleza x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Depois da eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira (17), o Fortaleza volta o foco ao Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), o Leão recebe o Corinthians na Arena Castelão em busca de ampliar a sequência de três vitórias seguidas e manter os 100% de aproveitamento no segundo turno. A bola vai rolar a partir das 18h (horário de Brasília) e a expectativa é de bom público nas arquibancadas do estádio, com mais de 40 mil presenças garantidas.

O Fortaleza inicia a rodada na 15ª colocação com 24 pontos, já o Corinthians ocupa o 4º lugar e soma 39 pontos. Quando se encontraram no primeiro turno em Itaquera, o time paulista venceu por 1x0 o Tricolor do Pici.

Pré-jogo de Fortaleza x Corinthians

Onde assistir à Fortaleza x Corinthians

A partida terá transmissão do Premiere e da Verdinha (AM 810). O Diário do Nordeste acompanha tudo em tempo real.

Qual horário de Fortaleza x Corinthians

A bola rola às 18h deste domingo (21)

Palpites para Fortaleza x Corinthians

Escalações (prováveis) para Fortaleza x Corinthians

Fortaleza: F. Miguel; Brítez, Ceballos, Tite, Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Hércules; Romarinho, Moisés e Robson. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Cássio; Fagner (Léo Mana), Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Roni, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes (Giovane) e Yuri Alberto (Júnior Moraes). Técnico: Vítor Pereira

Legenda: Equipe vem de vitória na última rodada contra o Ceará Foto: Mateus Lotif/FEC

Desfalques do Fortaleza

Embalado na reação da Série A, o Fortaleza inicia a rodada fora da zona de rebaixamento pela primeira vez em 2022. O time de Juan Pablo Vojvoda já busca coisas maiores e, principalmente, se distanciar ainda mais do Z-4. Embora venha de eliminação na Copa do Brasil, a equipe parece ter reencontrado a confiança e o bom futebol.

Para a partida, Vojvoda tem como desfalques Galhardo, Benevenuto e Zé Welison por suspensão e Lucas Crispim e Tinga por lesão.

São quatro rodadas sem sofrer gols e cinco marcados nos últimos três jogos. Na Série A, o time vem de vitória em cima do maior rival, triunfo responsável por tirar o Leão da zona de rebaixamento.

Desfalques do Corinthians

No Corinthians, a situação é um pouco instável. Embora o Timão esteja no topo da tabela dentro do G-4, vem de duas rodadas sem vencer e uma derrota doída na última rodada. O time paulista foi derrotado pelo rival, Palmeiras, jogando em casa e viu o Flamengo roubar seu lugar na vice-liderança do campeonato.

A equipe também entrou em campo no meio de semana pela Copa do Brasil e garantiu classificação heróica para as semifinais vencendo por 4x1 o Atlético-GO.

De baixas, Vítor Pereira não conta com Maycon e Rafael Ramos. O treinador português deve fazer algumas mudanças já pensando no confronto contra o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil no meio de semana.

Ficha Técnica | Fortaleza x Corinthians

Local: Arena Castelão

Horário: 18h (horário de Brasília)

Data: 21 de agosto de 2022 (domingo)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Transmissão: Premiere, Verdinha e Diário do Nordeste

