Fortaleza x Corinthians: Mais de 30 mil torcedores confirmam presença em jogo da Sul-Americana

O Fortaleza divulgou nesta segunda-feira (18) a parcial de torcedores confirmados para o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Já são 30.748 check-ins feitos para a partida que acontece dia 3 de outubro contra o Corinthians, às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão. O time tricolor reservou cinco dias (do dia 15 até o dia 19) exclusivos para a realização de check-ins de sócio torcedores.

O primeiro duelo entre as equipes acontece no dia 26 de setembro (terça-feira) às 21h30 de Brasília

Ingressos

O torcedor do Fortaleza pode garantir seu ingresso de forma virtual e presencial. Não haverá venda de ingressos no dia do jogo na Arena Castelão. Confira os valores:

Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Inferior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Inferior Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Bossa Nova: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Setor Especial: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Visitantes

Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Próximo confronto

O Fortaleza encara o time do São Paulo, no Morumbi. O jogo acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30 (Brasília) e é válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques