Fortaleza x Colo-Colo: pode levar guarda-chuva? Que horas abrem os portões? Veja informações

O Castelão deve receber nesta terça-feira (7), às 19h, um grande público para Fortaleza X Colo-Colo, jogo que vale a estreia do Tricolor de Aço na Copa Libertadores 2022. A expectativa é de mais de 50 mil pessoas na Arena Castelão.

Com um cenário um tanto adverso, por conta do horário de pico e também pelas condições climáticas - a previsão é de chuva para o horário -, o Diário do Nordeste preparou uma lista de informações importantes para o torcedor. Confira:

Informações ao torcedor

O estacionamento abre 15h, portões abrem às 16h.

Check-in deve ser levado impresso ou no celular ao chegar nas catracas.

Caso leve no celular, aumente o brilho da tela para facilitar a leitura do QR Code.

Não é permitido entrada com objetos como guarda-chuva, pinças e outros perfurocortantes

Não é permitida entrada com bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência.

Não é permitida a ingestão de bebidas alcoólicas no interior do estacionamento da Arena Castelão

Apesar de não ser possível entrar com guarda-chuva, segundo a assessoria de comunicação do Fortaleza, as capas de chuva estão permitidas, o que pode reduzir o dano causado por possíveis chuvas.

Esquema de trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) começará a ação a partir das 13 horas, com monitoramento em tempo real por parte dos agentes de trânsito. Às 15h30, 52 homens - da AMC e policiais rodoviários estaduais e federais - "começam efetivamente a intervir no fluxo de veículos", conforme pontuou o gerente de Operação e Fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Wellington Cartaxo.

Para garantir melhor fluidez dos veículos que seguem em direção ao Estádio, a AMC aplicará uma série de medidas, tais quais bloqueio de alguns trechos - como a Avenida do Contorno, na lateral do Castelão, que será, como de costume, destinada aos ambulantes - e instalará redutores de velocidades nas vias próximas ao Estádio, para "garantir maior segurança a pedestres e ciclistas".