Fortaleza x Chapecoense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza teve um início acima do esperado no Campeonato Brasileiro. As vitórias, boas atuações e resultados convincentes deixaram o time entre os primeiros na tabela. Tanto é que o Tricolor inicia a 8ª rodada na 4ª colocação e com possibilidades de assumir a vice-liderança. Mas, para isso, terá que, antes de "secar" Athletico-PR e Palmeiras, vencer a Chapecoense, às 16 horas, na Arena Castelão.

O duelo é importantíssimo para o Leão do Pici se manter na parte de cima da tabela. Em caso de triunfo, ganhará duas posições se Furacão e Porco não vencerem Fluminense e Internacional, respectivamente. Ambos jogam fora de casa e o Fortaleza terá a vantagem de atuar em seus domínios.

Além disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem, também, a missão de encerrar o primeiro "jejum" de vitórias que vive no clube. São quarto partidas seguidas sem triunfar - três empates e uma derrota - que aumentam a necessidade de um bom resultado diante da Chape.

O time catarinense, aliás, está na 18ª colocação e ainda não venceu nenhum jogo no campeonato, com quatro empates e três derrotas até aqui, com o detalhe que é a defesa mais vazada da competição (sofreu 12 gols). Portanto, não haveria momento melhor para o Fortaleza reencontrar o caminho das vitórias.

E o time?

Legenda: Wellington Paulista é um dos líderes do elenco do Fortaleza e principais goleadores do clube, mas é dúvida para jogo contra a Chape Foto: Fabiane de Paula / SVM

A única mudança deve ser no setor criativo. Pela característica do adversário, Vojvoda deve optar pelo retorno de Matheus Vargas no lugar de Romarinho.

O atacante Wellington Paulista ficou fora do duelo contra o Grêmio por desconforto na panturrilha direita e é dúvida para a partida. Além dele, o volante Matheus Jussa, ainda se recuperando de lesão em articulação acromioclavicular do ombro direito, é ausência confirmada.

De resto, o técnico Juan Pablo Vojvoda não tem desfalques e deverá contar com o elenco completo à disposição para a partida.

A tendência é que o Fortaleza vá a campo com bastante ofensividade, levando em consideração a necessidade de vitória para se manter entre as primeiras colocações.

Chape

Legenda: Equipe catarinense realizou treino apronto no CT do Ceará Foto: Márcio Cunha / Divulgação Chapecoense

Em busca da primeira vitória na competição, a Chapecoense terá força praticamente máxima. O time catarinense encerrou ontem a preparação para o duelo contra o Fortaleza e o único desfalque é o atacante Bruno Silva, afastado por tempo indeterminado após agredir com chute e soco dois atletas do Internacional.

O técnico Jair Ventura deve repetir o esquema com três zagueiros utilizado contra o Athletico-PR, já que o sistema deu certo, anulando o time paranaense em plena Arena da Baixada. No fim do jogo, a Chape conseguiu o empate em 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Chapecoense

Local: Arena Castelão, em Fortaleza - CE

Data: 30/06/2021

Horário: 16 horas

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas (Romarinho) e Lucas Crispim; David e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Chapecoense: João Paulo; Ignácio, Felipe Santana e Derlan; Matheus Ribeiro, Lima, Ravanelli e Mancha; Fernandinho, Mike e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura