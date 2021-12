Fortaleza x Ceará pela final do Campeonato Cearense Feminino: acompanhe ao vivo

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (1°), às 15h (horário de Brasília), pelo duelo de ida da final do Campeonato Cearense Feminino 2021. O confronto acontece no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Fortaleza x Ceará | acompanhe ao vivo

Invictas na competição, com sete vitórias em sete partidas, além de 37 gols marcados e apenas um sofrido, o Ceará busca reconquistar o certame local, após o título do Fortaleza Esporte Clube na temporada passada. Na semifinal, as Meninas do Vozão eliminaram o Guarany de Sobral com o elástico placar no agregado de 12 a 0.

As Leoas, por sua vez, defendem o título e buscam o bicampeonato. Na atual edição, venceram cinco partidas e perderam duas. Na semifinal, eliminaram o Menina Olímpica, ao vencer por 5 a 1 no agregado.

O duelo decisivo acontece no domingo (5), às 09h (horário de Brasília), no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga.