Fortaleza x Bragantino: check-in liberado, ingressos a partir de R$10 e meia entrada para mulheres

O Fortaleza liberou, nesta segunda-feira (7), o check-in e a venda de ingressos para o duelo diante do Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Com valor promocional a partir de R$10 e meia entrada para mulheres, é possível adquirir os bilhetes nas lojas físicas e online. O jogo na Arena Castelão será o último da temporada diante da torcida.

HORÁRIOS DE CHECK-IN DE CADA PLANO:

Para confirmar presença, basta o torcedor acessar o sociofortaleza.com.br. Os planos Leão da Galera e recarga têm 100% de desconto no ingresso.

Além disso, os acompanhantes de sócio pagam valor promocional a partir de R$ 10 no setor Superior Sul. Já as mulheres pagam meia em todos os setores, com exceção do camarote.

10h: Conselheiro e Proprietário

11h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

12h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

13h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS

A venda de ingressos terá início às 14h (de Brasília) desta segunda-feira. É possível comprar bilhetes no site Bilheteria Virtual e nas lojas físicas (Lojas Leão 1918, Tricolaço, Arena Leão e Truck Leão 100).

VEJA VALORES:

Superior Sul: R$ 80,00 l R$ 40,00

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 20,00 l R$ 10,00

Inferior Sul: R$ 20,00 l R$ 10,00

Inferior Norte: R$ 20,00 l R$ 10,00

Superior Central: R$ 20,00 l R$ 10,00

Bossa Nova: R$ 80,00 l R$ 40,00

Especial: R$ 60,00 l R$ 30,00

Premium: R$ 200,00 l R$ 100,00

Superior Norte (visitante): R$ 80,00 l R$ 40,00

Fortaleza e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 37ª rodada do Brasileirão. O Diário do Nordeste acompanha o duelo em tempo real.