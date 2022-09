Fortaleza x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Em busca de ampliar a sequência de vitórias e subir até a primeira parte da tabela, o Fortaleza recebe o Botafogo neste domingo (04) na Arena Castelão. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o estádio lotado, a bola começa a rolar a partir das 16h (horário de Brasília).

Na 12ª posição com 30 pontos, o Leão do Pici vai jogar sentindo toda a atmosfera do torcedor empurrando a equipe em busca de mais um triunfo. O público para esse confronto será o maior da equipe na Série A de 2022. Caso vença, o Tricolor pode estar entre as 10 primeiras posições da tabela pela primeira vez no campeonato.

O Botafogo, 14º colocado, está há apenas dois pontos do primeiro time dentro da zona. O alvinegro carioca soma 27 pontos até aqui e vive uma fase em baixa na competição. No 2º turno, a equipe comandada pelo português Luis Castro ainda não venceu.

Onde assistir à partida

O jogo vai ser transmitido pela TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdes Mares e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

Como chegam as equipes? - Acompanhe o Pré-Jogo

Embalado, o Fortaleza não perde há seis rodadas e vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas. O Leão é o líder do returno com 100% de aproveitamento, sete gols marcados e nenhum sofrido.

O time vem de uma grande vitória contra o São Paulo, no Morumbi, na última rodada. Juan Pablo Vojvoda teve mais uma semana cheia de treinamentos antes de enfrentar a equipe e conseguiu passar todas as suas estratégias para os jogadores.

O treinador não tem baixas por suspensão. No Departamento Médico, apenas Depietri se recupera de um desconforto muscular na coxa. Lucas Crispim segue como dúvida.

O Botafogo luta contra a maré negativa que enfrenta nos últimos jogos. O time estacionou na tabela e fez apenas seis pontos nos últimos 10 jogos. Na última partida foi derrota no Nilton Santos pelo rival Flamengo. O treinador Luis Castro sofre pressão da equipe e precisa reagir na competição.

O lateral direito Saravia é baixa por suspensão.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi, Capixaba; L. Sasha, Ronald, Zé Welison; Romarinho, Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Botafogo: Gatito Fernández; Rafael, Cuesta, Adryelson (Philipe Sampaio/Kanu) e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Victor Sá e Tiquinho Soares (Júnior Santos). Técnico: Luís Castro.

Ficha Técnica | Fortaleza Botafogo

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdes Mares e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

