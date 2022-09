Fortaleza x Botafogo ao vivo pela Série A: acompanhe em tempo real

Em busca de ampliar a sequência de vitórias e subir até na tabela, o Fortaleza recebe o Botafogo neste domingo (4) na Arena Castelão. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o estádio lotado, a bola começa a rolar a partir das 16h (de Brasília).

FORTALEZA 0X2 BOTAFOGO | ACOMPANHE EM TEMPO REAL

A linha do tempo do jogo

0-15m do 1°T | O Fortaleza iniciou a partida com muita intensidade. Logo aos 14 segundos, na saída de bola, Juninho Capixaba cruzou na área. Thiago Galhardo furou, mas Romarinho dominou e chutou com muito perigo. Com marcação alta, o time pressionou muito o Botafogo, que se fechava. Aos 14, os visitantes responderam com Eduardo, que exigiu grande defesa de Fernando Miguel.

15-30m do 1°T | Na partida muito movimentada, o Botafogo abriu o placar com Eduardo, aos 18. O meia aproveitou cruzamento de Jeffinho da direita e finalizou sem chance de defesa: 0x1. O Leão quase empatou aos 20, com Juninho Capixaba aproveitando rebote de uma cobrança de falta. Depois, Fernando Miguel fez grandes defesas em finalizações de Tiquinho Soares e Adryelson.

30-50m do 1°T | O Botafogo manteve a postura ofensiva com o placar favorável e ampliou aos 35. Após cobrança de escanteio de Marçal, Cuesta desviou de cabeça e Eduardo completou: 0x2. O time cearense não conseguiu se impor para buscar a reação e foi travado pela defesa adversária. Aos 48, Thiago Galhardo dividiu com o goleiro Gatito e reclamou de pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

Intervalo

ESCALAÇÕES (EM TEMPO REAL)

Fortaleza : Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Zé Welison e Thiago Galhardo; Romarinho, Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Zé Welison e Thiago Galhardo; Romarinho, Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Botafogo: Gatito Fernández; Rafael (Lucas Mezenga), Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA 0X2 BOTAFOGO (EM TEMPO REAL)

Competição: Série A - 25ª rodada.

Data: 4 de setembro de 2022, domingo.

Horário: 16h (de Brasília).

Gols: Eduardo, aos 18' 1T (0-1) e aos 35' 1T (0-2).

Cartão amarelo: Marçal (BOT).

Local: Arena Castelão.

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste.

