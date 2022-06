Fortaleza x Bahia pelo Brasileirão Sub-20: assista ao vivo

O Fortaleza entra em campo neste sábado (18), às 10h (horário de Brasília), contra o Bahia, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo acontece no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE).

Figurando no Grupo A do torneio, o Fortaleza ocupa a 20ª colocação. Na estreia, perdeu para o América-MG por 5 a 0. Diante dos baianos, o time leonino busca iniciar a recuperação no certame nacional.

Fortaleza x Bahia | assista ao vivo

Escalações

Fortaleza: Murilo; Gustavo, Kauã, Patrick e João Henrique; Riquelme, Fubá e Ryan; Queiroz, Riquelmo e Wendel. Técnico: Júnior Câmara.

Bahia: Gabriel; André, Pedro Borges, Nathan e Cuadrado; Ryan, Aruba e Hiago; Flávio, Patrick e William. Técnico: Diogo Siston.

Ficha técnica | Fortaleza x Bahia

Local: CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE)

Data: 18/06/2022 (sábado)

Horário: 10h (de Brasília)

Árbitro: José Denis Garcês Lima (CE)

Assistentes: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) e Zaqueu Eleutério Linhares (CE)