Fortaleza x Bahia pelo Brasileirão: ingressos a partir de R$ 10 e check-in liberado; veja detalhes

O Fortaleza volta o foco para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o Bahia. Para lotar o Castelão, o clube lançou promoção com ingressos a partir de R$ 10 (dez reais). É possível adquirir bilhetes a partir desta quinta-feira (1) nas lojas físicas ou online. O check-in também está aberto.

ONDE COMPRAR:

É possível adquirir ingressos no site Leão Tickets e nas lojas físicas, a partir das 13h (de Brasília), de acordo com a disponibilidade. Para realizar o check-in, é preciso acessar o sociofortaleza.com.br.

VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Sul (sócio torcedor): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Central: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Setor Especial: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Bossa Nova: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Superior Norte (Visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.



HORÁRIO DE CHECK-IN DE CADA PLANO:

9h: Conselheiro e Proprietário

10h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

11h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

12h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

O sócio interessado em comprar ingresso para acompanhante, pode comprar por R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) para o setor Superior Sul.

O Fortaleza encara o Bahia em jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado (3), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o jogo ao vivo e em tempo real.