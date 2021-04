Fortaleza x Bahia: o que está em jogo e prováveis escalações na semifinal da Copa do Nordeste

Não tem mais margem para erro. A Copa do Nordeste chega no momento decisivo e qualquer falha pode custar a eliminação. Por isso, o Fortaleza tem concentração elevada e foco total para assegurar, em 90 minutos, vaga na final da competição.

Será preciso uma boa atuação para superar o Bahia, às 20h30 deste sábado (24), na Arena Castelão, e carimbar a classificação para disputar o título regional pela segunda vez nos últimos três anos.

A expectativa leonina é de repetir o desempenho de 2019, quando foi campeão. Ano passado, também chegou na semifinal, mas caiu para o rival Ceará. Agora, diante de um adversário forte, com tradição, concorrente também na Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici sabe que não terá vida fácil.

Estratégia que deu certo

Legenda: Fortaleza e Bahia protagonizaram partida equilibrada na fase de grupos. Agora, vale vaga na final Foto: Thiago Gadelha / SVM

O técnico Enderson Moreira não vai contar com força máxima para o duelo. O zagueiro Wanderson não poderá atuar, já que pertence ao Bahia e está no Fortaleza por empréstimo. A tendência é que a dupla de zaga seja formada por Marcelo Benevenuto e Quintero.

Do meio pra frente, o treinador deverá repetir a escalação que venceu o próprio Bahia por 2 a 1 no último duelo entre as duas equipes, pela fase de grupos da competição. Afinal, foi a melhor atuação do Leão do Pici na temporada até agora.

Com Matheus Jussa e Ederson na volância, Matheus Vargas centralizado na armação de jogadas, Robson pela direita, Wellington Paulista centralizado e David pela esquerda. O camisa 17, que é o artilheiro do Fortaleza e participou de quase metade dos gols do time na temporada, é o jogador com maior capacidade individual para decidir a favor do time cearense.

Bahia

Legenda: Equipe se prepara para o duelo deste sábado (24) contra o Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste 2021 Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O time baiano chegou à capital cearense na última quinta-feira (22), após enfrentar o Montevideo City Torque, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e finalizou a preparação para o duelo no CT do Ceará, em Porangabuçu, ontem.

Para o duelo diante do Fortaleza, Dado Cavalcanti terá um retorno importante no ataque baiano. Após ficar de fora da estreia da Sul-Americana, cumprindo suspensão, o atacante Rossi, vice-artilheiro do Bahia na temporada, com cinco gols. Thonny Anderson, recém-contratado junto ao RB Bragantino, também é novidade.

O atacante Gilberto, que tem oito gols na temporada, sendo sete na Copa do Nordeste (ele é o artilheiro da competição) merece cuidado especial. O camisa 9, inclusive, balançou as redes na última vez que as equipes se encontraram.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - Semifinal

Data: 24/04/2021

Horário: 20h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza - CE

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Transmissão: Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Quintero, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo (Carlinhos); Matheus Jussa e Ederson; Matheus Vargas, Robson e David; Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, German Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti