Fortaleza x Atlético/GO sofre alteração de data; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do jogo entre Fortaleza x Atlético/GO, válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.

A partida acontecerá em um domingo (6) às 18h30 no Castelão e inicialmente estava marcada para o sábado (5). A alteração foi solicitada pelo Grupo Globo e foi justificada como “ajuste na grade de programação da detentora dos direitos de transmissão''.



DUELO IMPORTANTE PARA OS DOIS LADOS

O duelo entre Fortaleza e Atlético/GO deve ser decisivo para as duas equipes. O Leão luta por uma vaga na Libertadores de 2023, enquanto o Atlético/GO tem disputa contra o rebaixamento e é adversário do direto Ceará.

SITUAÇÃO NA TABELA

O Tricolor de Aço é o 9º lugar com 48 pontos e mira o G-8 por uma vaga na Libertadores, já o Dragão é o 18º com 33 pontos e está um atrás do Ceará.