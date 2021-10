Fortaleza x Atlético-MG tem mais de 7 mil torcedores garantidos e deverá registrar recorde em 2021

Apesar da dificuldade, o torcedor do Fortaleza não abandonará o time na partida desta quarta-feira (27), contra o Atlético-MG, às 21h30min, em jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil. Mais de 7 mil tricolores já confirmaram presença para o duelo, que deverá registrar recorde de público na Arena Castelão em 2021.

O clube divulgou no início da tarde desta terça-feira (26), através das redes sociais, que 7.542 check-ins já foram realizados, sendo 5.806 de sócios-torcedores e 1.736 ingressos avulsos que foram vendidos.

Com isso, a partida deverá marcar o maior público na Arena Castelão neste ano após a retomada das torcidas. Até então, o jogo que contou com mais presença foi a vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, em que 7.011 pessoas estiveram presentes.

O Fortaleza precisa vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Para avançar direto, precisa ganhar por cinco gols de diferença.

A dificuldade já é imensa e ainda maior por conta dos desfalques que o técnico Juan Pablo Vojvoda tem para a partida.