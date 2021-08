Fortaleza: volta da torcida é difícil para Copa do Brasil, mas clube está pronto; veja protocolo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o protocolo para o retorno dos torcedores aos estádios de futebol no Brasil e os clubes brasileiros têm se preparado para quando as autoridades liberarem a presença de suas torcidas. Pelas regras anunciadas, que precisarão ser aprovadas tanto pelos conselhos técnicos dos campeonatos quanto pelas autoridades sanitárias locais, haverá exigência de testes ou de vacinação completa para as torcidas.

O Fortaleza aprovou o protocolo da entidade e diz ser viável, estando pronto para implementação imediata, como explica Germano Palácio, diretor jurídico do Tricolor de Aço.

Sim, viável e justo, inclusive pelo fato de ter sido elaborado em conjunto pela Comissão Médica Especial e pela Diretoria de Competições, ambas da CBF, apresentando medidas protetivas para a presença segura de público nos estádios. O clube está pronto; onde o departamento de operação de jogos já vem tratando de toda a ritualística para o retorno dos jogos com público; inclusive estando presente no jogo do Atlético Mineiro ocorrido na data de 18 de agosto de 2021 para troca de experiências e análise.

A liberação da presença da torcida deve ser aprovada em reuniões extraordinárias dos seus conselhos técnicos para as Séries A, B e C, além da Copa do Brasil, além, claro, do sinal verde das autoridades locais, como o Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza.

TRATATIVAS

Germano adianta que o clube não recebeu nenhuma sinalização de retorno, mas informou que a Federação Cearense de Futebol (FCF) tem tratado diretamente com o Governo do Estado para um retorno da torcida, que, para ele, seria muito importante para o clube em vários aspectos.

"Ainda não temos retorno, contudo, destacamos que a Federação Cearense de Futebol está à frente desta matéria e vem tratando diretamente com o Governo do Estado. O retorno do torcedor, tanto na área desportiva, quanto na financeira do clube, mas sobretudo no aspecto social, dado que o jogo de futebol com público gera inúmeros empregos formais e informais".

O Tricolor de Aço está jogando a Série A do Brasileiro e a Copa do Brasil, competições que devem ter critérios de público diferentes. No Campeonato Brasileiro, o retorno das torcidas só valerá para o clube mandante, "a fim de se evitar deslocamentos de torcedores de outras localidades".

COPA DO BRASIL

No entanto, apesar dos esforços, um retorno do torcedor tricolor para a atual fase da Copa do Brasil é improvável. Isso porque, para não prejudicar a competitividade de torneios de mata-mata, como é o caso da competição na qual o Leão enfrenta o São Paulo em dois jogos pelas quartas de finais, a CBF irá adotar algumas especificidades no regulamento.

Legenda: Fortaleza está vivo na Copa do Brasil, enfrentará o São Paulo nas quartas de finais, mas não deve receber público por uma igualdade de protocolo Foto: Thiago Gadelha

Se um dos times não tiver autorização das autoridades sanitárias para receber público em seu estádio, o outro clube também não será autorizado a vender ingressos para a partida em que atuará em casa. E como o Governo de São Paulo já informou que não libera público do Estado antes de novembro, o jogo de ida, com mando do São Paulo no dia 25, não terá público, consequentemente, o Leão também não poderá ter torcedores em seus jogos no jogo de volta, no Castelão no dia 15 de setembro

Em caso de liberação dos governos, será permitida a diferença máxima de 15% da capacidade dos estádios das equipes que irão se enfrentar. Ou seja, se um dos clubes tiver liberação máxima de 10% da capacidade do estádio, o outro time só poderá mandar seu jogo com no máximo 25% da capacidade da arena, mesmo que em sua região haja uma liberação maior para a torcida.

EM ESTUDO

Quando houver a liberação de torcida, Germano informou que o clube ainda estuda o melhor formato para contemplar a torcida tricolor. Como indica o protocolo, entre 15% a 30% da capacidade do estádio deve ser liberada, portanto, o clube ainda definirá qual será o número de ingressos para os sócios torcedores e os que seriam comercializados.

"Nesse caso, ainda estamos definindo a forma, esperando a autorização das autoridades e o percentual para finalização da melhor fórmula", disse ele.

CRITÉRIOS PARA LIBERAÇÃO

Para definir a quantidade de pessoas liberadas em cada jogo, o cálculo conta com seis variáveis para definir o que a CBF chama de "taxa de normalidade":

Taxa de incidência de casos de Covid-19;

Tendência da taxa de casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias;

Mortalidade por Covid-19 por 1 milhão de habitantes nos últimos 14 dias;

Tendência da taxa de mortalidade por 1 milhão de habitantes nos últimos 14 dias;

Letalidade de Covid-19 (global); e porcentual da população plenamente vacinada;

Vacinação neste fim de semana.

TESTES OU VACINA

Legenda: Vacinação é uma das principais armas de combate à Covid-19 Foto: Fabiane de Paula

Pelas regras do protocolo, o torcedor que quiser comparecer ao estádio terá que comprovar o teste negativo de Covid-19 pelo método RT-PCR realizado em até três dias antes da data da partida. Ou pelo método de antígeno, aceito em até dois dias.

Se estiver totalmente vacinado, o torcedor só precisará apresentar o comprovante. A CBF entende que o fã de futebol estará imunizado se tiver tomado as duas doses ou a dose única no caso dos fabricantes deste imunizante específico.