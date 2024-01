Fortaleza volta ao Cariri pelo Campeonato Cearense depois de um ano; relembre o último jogo

Neste domingo (28), diante do Barbalha, às 17h30, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, o Fortaleza volta a jogar na região do Cariri cearense depois de um ano. Coincidentemente, o Leão do Pici também enfrentou a Raposa dos Verdes Canaviais no mesmo estádio na sua última visita ao interior do estado.

No dia 29 de janeiro de 2023, o time comandado por Vojvoda derrotou o time da casa por 2 a 1, com gols de Sammuel e Pochettino, nos acréscimos do segundo tempo.

Mesmo com um investimento muito maior que o rival e dominando boa parte da partida, o Leão enfrentou um jogo muito complicado contra a equipe barbalhense. No primeiro tempo, Sammuel marcou logo aos 10 minutos, depois de uma boa jogada coletiva.

Legenda: O jovem Sammuel abriu o placar para o Fortaleza no Romeirão Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

O Tricolor se manteve em cima do rival, mas não ampliou o placar e foi castigado com o gol de empate no fim da etapa inicial. Aos 44, Romário foi derrubado por Habraão dentro da área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Eduardo bateu bem e igualou o marcador.

Na volta do intervalo, o Fortaleza pressionou bastante o adversário, mas encontrou muitas dificuldades para finalizar as jogadas que era construídas. O gol só veio nos acréscimos, quando Galhardo tocou para Pochettino balançar as redes aos 47 e decretou a vitória leonina.