Fortaleza volta a visitar Santa Cruz após dez anos; relembre último confronto no Arruda

O Fortaleza volta a encarar o Santa Cruz fora de casa após dez anos. Nesta quarta-feira (22), as duas equipes entram em campo no Arruda, em Recife (PE), para disputar a oitava rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. A última vez que as equipes se enfrentaram com mando do Santa Cruz aconteceu em 2013.

RELEMBRE COMO FOI O JOGO

No dia 13 de julho de 2013, Santa Cruz e Fortaleza entraram em campo no Arruda para uma partida da Série C do Brasileirão. O Leão saiu na frente, com gol de Assisinho, aos 21 minutos do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Raul empatou para o Santa Cruz. O mesmo jogador virou o jogo para a equipe pernambucana aos 29 minutos do segundo tempo.

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES NO JOGO

Santa Cruz: Tiago Cardoso; Nininho, Leandro Souza, Renan Fonseca e Tiago Costa (Renatinho); Tozo, Luciano Sorriso, Raul e Júnior Xuxa (Ramirez); Flávio Caça-Rato (Natan) e Dênis Marques. Técnico: Sandro Barbosa.

Fortaleza: João Carlos; Léo Rodrigues, Fabrício, Charles e Marinho Donizete; Jailton (Erivelton), Esley, Jackson Caucaia e Guaru (Lúcio); Ruan (Jaílson) e Assisinho. Técnico: Hélio dos Anjos.

LEÃO VOLTA A VISITAR O SANTA

Santa Cruz e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (22), às 21h30 de Brasília, no Arruda, em Recife (PE), para disputar a oitava rodada da Copa do Nordeste 2023. O Fortaleza ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo A, já estando classificado para o mata-mata. Já o Santa Cruz está na quinta colocação do Grupo B.