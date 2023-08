Fortaleza volta a jogar no PV pela Série A após quase 17 anos; relembre último jogo

Neste domingo (27), o Fortaleza voltará a jogar uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio Presidente Vargas (PV) após quase 17 anos. O Leão recebe o Coritiba às 18h30, pela 21ª rodada do Brasileirão 2023.

A última vez que o Tricolor do Pici disputou um jogo no PV pela elite do futebol brasileiro aconteceu em 2006. No dia 3 de dezembro daquele ano, o Fortaleza venceu o Grêmio por 1 a 0 pela 38ª rodada daquela edição da Série A, diante de pouco mais de 3 mil torcedores.

O Leão, comandado por Daniel Frasson, foi a campo com a seguinte equipe titular:

Edson Bastos; Ivan, Carlinhos, Dezinho e Wendel; Chicão, Bruno Barros, Válter (Bileu) e Lúcio (Jean); Wanderson (Mazinho Lima) e Rinaldo.

Já o Grêmio, comandado por Mano Menezes, foi a campo com:

Galatto; Patrício, Maidana, William e Bruno Teles; Sandro Goiano, Lucas Leiva, Tcheco e Alessandro (Ramón); Hugo (Rafinha) e Pedro Júnior (Aloísio).

O Fortaleza venceu a partida por 1 a 0, com gol do atacante Rinaldo, em cobrança de pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo. Bruno Barros foi derrubado dentro da área por Patrício. Rinaldo chutou no canto direito de Gallato e marcou o único gol da partida.

DE VOLTA AO PV NA SÉRIE A

Entre o jogo contra o Grêmio em 2006 e a partida deste domingo, contra o Coritiba, foram 86 partidas do Leão na Série A disputadas na Arena Castelão.

Fortaleza e Coritiba entram em campo neste domingo (27), às 18h30 de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a 21ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

