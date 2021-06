Fortaleza visita Atlético-GO pela Série A: saiba tudo sobre o jogo e prováveis escalações

Na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, o Fortaleza visitará, nesta quinta-feira (17), o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O duelo é válido pela 4ª rodada da competição nacional. O Diário do Nordeste exibe em tempo real, com transmissão ao vivo da Rádio Verdinha AM 810.

A equipe dirigida por Juan Pablo Vojvoda terá o seu segundo desafio fora de casa nesta Série A. O único duelo realizado fora da Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Atlético-MG por 2 a 1, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Diante do Atlético-GO, o Tricolor do Pici defenderá sua invencibilidade na competição nacional. Ao todo, são três jogos disputados e três vitórias.

Vale ressaltar que, em caso de vitória, o Fortaleza se isolará na liderança da competição de pontos corridos. O Athletico-PR, que está empatado com nove pontos e enfrentaria o Flamengo, não entra em campo neste meio de semana.

Legenda: Lucas Crispim não estará à disposição de Juan Pablo Vojvoda contra o Atlético-GO Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Escalação (dúvidas e retornos)

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá alguns desfalques pontuais no setor do meio-campo. O volante Matheus Jussa (lesão em articulação acromioclavicular do ombro direito) e o meia Lucas Crispim (desconforto muscular) figuram no departamento médico tricolor. Os atacantes Osvaldo (edema na panturrilha direita) e Isaque (positivado para Covid-19) também desfalcam o Fortaleza diante do Atlético-GO.

Desta forma, Vojvoda deverá repetir a escalação e formação utilizada diante do Sport. As únicas mudanças que o técnico argentino poderá promover é o retorno do meia Matheus Vargas e do atacante Wellington Paulista ao time principal - na última partida, os atletas iniciaram no banco de reservas e deram vaga a Luiz Henrique e Robson, respectivamente.

Legenda: Zé Roberto é um dos principais nomes do setor ofensivo do Atlético-GO Foto: Bruno Corsino / ACG

Momento do Atlético-GO

Vivendo um grande momento na temporada, o Atlético-GO não perde uma partida desde abril. O último revés sofrido foi contra o Grêmio Anápolis, pelo Campeonato Goiano. De lá para cá, nove partidas de invencibilidade, além de duas vitórias na Série A - equipe ocupa a 4ª colocação, com seis pontos, mas tem uma partida a menos.

Para o duelo, o técnico Eduardo Barroca terá o retorno do atacante Janderson, um dos principais pilares ofensivos da equipe goiana. Além dele, o lateral-esquerdo Igor Cariús, que sofreu uma pancada na cabeça no duelo contra o Corinthians, na semana passada, também está à disposição e deve figurar entre os titulares.

Ficha técnica

Atlético-GO x Fortaleza - 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 17/06/2021 (quinta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (CBF-RS)

Provável escalação Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Janderson, Natanael e Zé Roberto. Técnico: Eduardo Barroca.

Provável escalação Fortaleza: Felipe Alves; Marcelo Benevenuto, Titi e Tinga; Éderson, Felipe, Carlinhos, Matheus Vargas e Pikachu; Wellington Paulista e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.