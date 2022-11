Fortaleza viaja para São Paulo sem Robson, Lucas Crispim retorna ao time; veja relacionados

A delegação do Fortaleza embarcou rumo à São Paulo na tarde desta sexta-feira (11). Para a despedida do time em 2022, Robson é o principal desfalque para partida contra o Santos. O atacante não embarcou junto do elenco e não será relacionado para o confronto no domingo na Vila Belmiro.

Outra novidade é a volta do meia Lucas Crispim. O camisa 10 do Tricolor tratava um edema na coxa e ficou de fora das últimas duas partidas do Leão. Já Fabrício Baiano segue de fora, o volante trata um desconforto no joelho.

Ao todo, Juan Pablo Vojvoda levou 23 atletas na delegação. Confira abaixo a lista de relacionados.

Goleiros

Boeck e Fernando Miguel

Zagueiros

Benevenuto, Titi, Brítez e Ceballos

Laterais

Tinga e Capixaba

Meias

Lucas Lima, Crispim, Otero, Caio Alexandre, Ronald, Sasha, Hércules, Zé Welison e Vargas

Atacantes

Moisés, Galhardo, Pedro Rocha, Romarinho, Depietri, Romero

A equipe faz treino de apronto no sábado pela manhã no CT do Corinthians, depois embarca de ônibus para Santos.

