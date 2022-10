Fortaleza viaja para jogo contra América-MG sem dois importantes jogadores; veja relacionados

O elenco do Fortaleza realizou na manhã desta quinta-feira (13) o último treino no Centro de Excelência Alcides Santos antes de viajar para Minas Gerais onde enfrenta o América-MG no sábado.

O time embarcou com faltas importantes, Lucas Sasha sentiu durante a semana e é desfalque para a partida. O volante está no Departamento Médico, mas a causa da lesão ainda não foi divulgada.

Marcelo a Benevenuto também é mais uma baixa. O zagueiro segue de fora do time tratando uma entorse no tornozelo. Fabrício Baiano também não embarcou.

Entre as novidades, Silvio Romero volta a equipe depois de ficar fora na última rodada por tratar assuntos particulares na Argentina. Habraão também foi relacionado, assim como Valentim Deprietri.

Confira a lista completa:

Fernando Miguel

Boeck

Polli

Tinga

Britez

Titi

Ceballos

Habraao

Juninho Capixaba

Ronald

Caio Alexandre

Zé Welison

Hercules

Lucas Crispim

Lucas Lima

Matheus Vargas

Otero

Romarinho

Robson

Galhardo

Moisés

Romero

Pedro Rocha