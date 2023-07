Fortaleza viaja para enfrentar o Palmeiras com três novidades; Veja quem são

O Fortaleza embarcou com 23 jogadores na manhã desta sexta-feira, (21), para São Paulo, onde irá enfrentar o Palmeiras pela 16ª rodada do Brasileirão Série A. As novidades no Leão são Pedro Augusto, Escobar e Kauan que estão na lista dos relacionados e que viajaram com o Tricolor para a partida.

O Leão enfrenta o Palmeiras neste sábado, (22), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS DO FORTALEZA:

Goleiros: João Ricardo e Fernando Miguel;

Defensores: Dudu, Bruno Pacheco; Escobar, Schappo, Britez, Titi e Benevenuto;

Meio-campistas: Zé Welison, Lucas Sasha, Zanocelo, Pedro Augusto, Kauan, Lucas Crispim, Pochettino e Calebe;

Atacantes: Romarinho, Guilherme, Romero, Lucero, Marinho e Pikachu.

DESFALQUES

Caio Alexandre e Thiago Galhardo vão cumprir suspensão e serão desfalques na partida diante do Verdão. Além desses, Tinga, Hércules e Pedro Rocha, ambos no departamento médico, não viajaram e não jogam.

Tinga: edema na região anterior da coxa direita;

Hércules: lesão ligamentar no joelho esquerdo;

Pedro Rocha: pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo.