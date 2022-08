Fortaleza vende ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Internacional; veja detalhes

Começa a venda de ingressos e check-in para Fortaleza x Internacional, duelo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida poderá adquirir bilhetes a partir de R $10,00 e garantir presença já nesta terça-feira (2), nas lojas físicas e online.

Tricolor do Pici e Colorado se enfrentam neste domingo (7), às 18h (de Brasília), na Arena Castelão. É preciso apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19 tanto no ato da compra do ingresso como para ter acesso ao estádio.

VEJA HORÁRIOS DE CHECK-IN PARA CADA PLANO

O check-in deve ser realizado no site https://sociofortaleza.com.br/.

Legenda: Check-in está liberado para torcedores do Fortaleza. Foto: Divulgação/Fortaleza

VENDA DE INGRESSOS

ON LINE

Para comprar pela internet, basta acessar o site da bilheteriavirtual.com.br

LOJAS FÍSICAS

Lojas Leão 1918

Loja Arena Leão Aldeota

Loja Arena Leão Benfica

Loja Tricolaço Aldeota

Loja Tricolaço Bezerra

Loja Tricolaço Centro

Loja do Leão Maracanaú

Complexo Leão 100 (Rua Cuiabá, 245)

* Planos Leão da Galera e Recarga têm 100% de desconto.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Inferior Norte/Sul - R$20 (inteira), R$10 (meia)

Superior Sul - R$30 (inteira), R$ 15 (meia)

Superior Central - R$40 (inteira), R$20 (meia)

Bossa Nova - R$80 (inteira), R$40 (meia)

Especial - R$60 (inteira), R$30 (meia)

Premium - R$200 (inteira), R$100 (meia)

Superior Norte (Visitante) - R$30 (inteira), R$15 (meia)