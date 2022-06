Fortaleza venceu todos os jogos em que Hércules fez gol na temporada

A vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, por 2 a 1, no último domingo (5), teve a marca do volante Hércules. Decisivo, foi ele o autor do gol da vitória, aos 46 minutos do 2º tempo, mantendo uma escrita positiva: em todos os jogos que o jovem volante balançou as redes adversárias, o Tricolor saiu de campo vitorioso.

Hércules tem quatro gols marcados na temporada. Os dois primeiros contra Atlético-BA (Copa do Nordeste) e Pacajus (Campeonato Cearense). Os dois últimos, extremamente decisivos para o Leão do Pici em 2022: contra o Alianza Lima, pela Libertadores, e contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Nestas duas ocasiões, ele saiu do banco de reservas para decretar a primeira vitória do time nas respectivas competições. O triunfo na Liberta foi essencial para que o clube ganhasse força na luta pela classificação às oitavas de final, e a vitória sobre o Flamengo renova o ânimo no Pici para deixar a lanterna.

Dos quatro gols marcados pelo camisa 35, três foram após os 40 minutos.

GOLS DE HÉRCULES PELO FORTALEZA

Flamengo 1x2 Fortaleza | Gol aos 46 do 2º tempo

Fortaleza 2x1 Alianza Lima | Gol aos 26 do 2º tempo

Fortaleza 5x1 Atlético-BA | Gol aos 48 do 2º tempo

Pacajus 0x5 Fortaleza | Gol aos 41 do 2º tempo

Com características de um volante moderno, que ajuda defensivamente e também chega ao ataque com frequência, o jovem meio-campista de 21 anos tem 24 jogos disputados no ano, sendo 11 como titular, e em pouco tempo se tornou peça muito importante no rodízio de Juan Pablo Vojvoda.

Mais que estrela, Hércules tem personalidade e muita qualidade. O destaque acontece pelo desempenho apresentado em campo e, sem dúvidas, ele tem muito potencial para contribuir ainda mais com o Tricolor.