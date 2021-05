Fortaleza vence Vitória fora de casa pela Serie A 2 do Brasileiro Feminino

O Fortaleza venceu o Vitória por 1 a 0 pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Neste sábado (22), no Estádio Barradão, em Salvador/BA, Daiane marcou o único gol da partida na etapa final. Com o resultado, o Fortaleza segue líder do Grupo B com seis pontos, com sete gols marcados e nenhum gol sofrido.

As Leoas começaram melhor a partida com pressão ofensiva, maior posse de bola e boa marcação. Letícia teve a melhor chance da etapa após receber lançamento milimétrico de Natália, mas a goleira defendeu o chute.

No segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada e aos 37 minutos Daiane fez boa jogada pelo meio e finalizou na grande área para marcar o gol da vitória.

Próximo confronto

A próxima partida das Leoas será contra o Cefama, no próximo sábado (29), às 15h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro A2

