Fortaleza vence Paraíso-TO por 3 a 0 e se classifica na liderança da Série A2

O Fortaleza entrou em campo, nesta sexta-feira (18), pela última rodada da fase de grupos da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Diante do Paraíso-TO, no Estádio Raimundão, as Leoas triunfaram por 3 a 0, com gols da zagueira Zizi e da atacante Natália (2x).

Com o resultado, a equipe feminina do Fortaleza chegou aos 13 pontos e garantiu a liderança do Grupo B. Além disso, a equipe comandada por Igor Cearense manteve a invencibilidade na competição nacional. Ao todo, são quatro vitórias e um empate, em cinco jogos disputados.

Legenda: Leoas tiveram o melhor desempenho dentre os participantes do Grupo B da Série A2 do Campeonato Brasileiro Foto: Samuel Andrade / Fortaleza EC

Durante a primeira fase da Série A2 do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza esteve ao lado de Jc Futebol Clube, Cefama-MA, Vitória-BA, Tiradentes-PI e Paraíso-TO.

Próxima fase

Classificadas na liderança do Grupo B, o Fortaleza Esporte Clube aguarda, agora, o sorteio que definirá os confrontos da segunda fase da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Confira o regulamento abaixo:

Art. 14º – Após a 1ª Fase será realizado sorteio para definição dos confrontos da Segunda Fase; para o sorteio, os clubes serão divididos em dois blocos, a saber, Bloco A e Bloco B, e devem necessariamente enfrentar uns aos outros, ou seja, um clube do Bloco A deve enfrentar um 8 clube do Bloco B: O Bloco A contempla o primeiro colocado de cada grupo (6 clubes) e os 2 (dois) melhores segundos colocados; no Bloco B ficarão os 8 (oito) demais classificados.

Parágrafo único – O mando de campo da partida de volta da 2ª Fase pertencerá aos clubes do Bloco A.