Fortaleza vence o Vasco por 2 a 0 na estreia do Brasileiro Feminino Sub-20

O Fortaleza estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. As Leoas derrotaram o Vasco por 2 a 0 na noite desta terça-feira (3), no Estádio Municipal de Santana da Parnaíba, em São Paulo. Janyele e Bárbara balançaram as redes. Com os três pontos conquistados e melhor saldo de gols, o Tricolor lidera o Grupo C.

As Leoas começaram pressionando já no primeiro minuto de jogo e logo abriram o placar. A meia Janyele marcou o tento do Fortaleza, que encerrou a etapa inicial com vantagem de 1 a 0.

A equipe comandada por Igor Cearense soube administrar o placar na volta do intervalo. A partida foi bastante disputada, principalmente no meio-campo, o duelo exigiu muito fisicamente.

O time tricolor não sofreu defensivamente, mas muitas faltas foram marcadas. Numa dessas, elas ampliaram o marcador aos 20 minutos do segundo tempo com Bárbara, que cobrou o lance e marcou. O ritmo diminuiu e a partida terminou sem mudanças, com vitória para o Fortaleza.

O Tricolor do Pici volta a campo na quinta-feira (5), quando enfrenta o Atlético-MG, no Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, às 14 horas.