Fortaleza vence Juventus-SP e se classifica à 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023

O Fortaleza está classificado para a 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. A vaga foi conquistada nesta terça-feira (10), com vitória contra o Juventus-SP por 2 a 1, no estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo/SP. Os gols leoninos foram de Patrick e Riquelme, enquanto Max descontou.

Na tabela de classificação, o Leão ficou com a 2ª posição do Grupo 31, com quatro pontos. Além do triunfo, a equipe empatou com o São Caetano e perdeu para o Remo, que liderou o chaveamento com sete e avançou na Copinha.

O próximo adversário do clube cearense será o líder do Grupo 32, que ainda não foi definido. O rival será conhecido nesta quarta-feira (11), quando Juventude-RS, XV de Piracicaba-SP e Alecrim-RN disputam a classificação.

Saiba como foi o jogo

FORTALEZA 2X1 JUVENTUS-SP | FICHA TÉCNICA