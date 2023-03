Fortaleza vence Goiás na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20

O Fortaleza estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Leão venceu o Goiás por 2 a 1, de virada, na tarde desta quinta-feira (2), na Serrinha, em Goiânia (GO). A partida foi válida pela primeira rodada do certame. Denzel Washington e Cauan Emanuel marcaram para o Leãozinho.

Com o resultado, o Leão, que integra o Grupo B, conquistou os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Os 4 primeiros de cada grupo avançam de fase. O próximo compromisso do elenco tricolor será na próxima quarta-feira (8), diante da equipe do Grêmio, no Estádio Presidente Vargas, pela 2ª rodada.



Legenda: Grupo leonino comemora vitória em Goiânia Foto: Wendel Moreira / Fortaleza EC

Como foi o jogo

Em uma partida onde as duas equipes buscavam a todo momento o ataque, a equipe mandante abriu o placar aos 8 minutos de jogo. Após jogada trabalhada, Andrey acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Carlos. Sem muitas chances claras, as oportunidades do Leãozinho apareciam ao explorar as laterais, utilizando bastante a presença ofensiva de Riquelme e Gustavo.

Com a desvantagem no placar, o Tricolor de Aço foi mais ofensivo na segunda etapa. Com o objetivo de pontuar fora de casa, o Leãozinho chegou ao gol de empate usando a mesma estratégia do primeiro tempo. Após falta sofrida por Wendel na lateral, Denzel Washington cobrou para a grande área e viu a bola morrer no fundo das redes.

Após o gol de empate, a partida voltou a ser bastante movimentada, com ambas as equipes buscando o gol da vitória, no que resultou em boas defesas dos goleiros. Nos minutos finais, após cobrança de falta de Denzel Washington, Cauan Emanuel livre de marcação virou a partida e decretou a vitória para o Fortaleza.