Fortaleza vence Flamengo no Rio de Janeiro e conquista inédita classificação no Brasileirão Sub-17

O Fortaleza venceu o Flamengo nesta quinta-feira (29) por 2 a 1, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ), pela 9ª rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-17. Paulo Roberto (2x) marcou os gols da vitória leonina.

Com o resultado, o Fortaleza conquistou a inédita classificação para a 2ª fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. A equipe finalizou a fase de grupos com 16 pontos, na terceira colocação.

A equipe enfrentará o Santos. As quartas de final estão agendadas para os dias 5 e 12 de outubro. A Confederação Brasileira divulgará local, data e horário posteriormente.

