Fortaleza vence Clássico-Rei pelo Brasileiro de Aspirantes e se mantém invicto

No encerramento da 1ª Fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Fortaleza venceu o Clássico-Rei, ao bater o Ceara por 1 a 0 com gol de Gustavo Coutinho. A partida foi válida pela 8ª rodada e disputada nesta quinta-feira (5), no CT Ribamar Bezerra.

Com o resultado, os dois passaram de fase. O Leão do Pici avançou como líder isolado do Grupo B, com 22 pontos, e invicto.

Já o Alvinegro, atual campeão, foi o 3º colocado do Grupo A com 9 pontos e continua vivo na luta pelo bi-campeonato.

Legenda: Com o resultado, os dois representantes cearenses, Fortaleza e Ceará, estão na 2ª Fase do Brasileiro de Aspirantes Foto: Felipe Santos/cearasc.com

2ª Fase

Após a 1ª Fase, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgará os confrontos da segunda fase com datas e horários a definir. Os primeiros quatro colocados do Grupo A e Grupo B avançaram e os times serão divididos em duas chaves novamente, onde se enfrentam em partidas de ida e volta. Os dois melhores seguem para as semifinais.