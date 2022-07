Fortaleza vence Botafogo-PB por 3 a 0 no Brasileirão Feminino Série A-2

O Fortaleza venceu a Botafogo-PB por 3 a 0, neste sábado (2), pelo Grupo C do Brasileirão Feminino Série A-2. Os gols foram de Mariana, Aninha e Zizi no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, pela 4ª rodada.

A equipe tricolor soma sete pontos, com duas vitorias, um empate e uma derrota. Assim, está na vice-liderança atrás do Ceará, com nove. O único revés das Leoas foi no Clássico-Rainha, quando perdeu por 2 a 1.

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados avançam ao mata-mata. A chave é completada pela UDA-AL.

O jogo

Em campo, o Fortaleza foi dominante e encurralou o adversário. Com muita pressão, inaugurou logo o placar com Mariana e Aninha: 2x0. A vantagem fez o time baixar a intensidade e administrar o resultado parcial.

Legenda: O Fortaleza foi dominante no CT Ribamar Bezerra e garantiu a vitória em casa Foto: Lucas Emanuel / Fortaleza

Na volta do intervalo, o time cearense seguiu com mais volume e controlando a posse. Após um escanteio, a zagueira Zizi desviou para o fundo da rede, decretando o placar final. A goleira leonina Taluane deixou o jogo sem realizar defesas.

Próxima rodada

O Fortaleza volta a campo no sábado (16), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, para enfrentar novamente o Ceará. Será a penúltima rodada e pode encaminhar a classificação às quartas de final do Brasileirão Série A-2.

Ficha técnica | Fortaleza 3x0 Botafogo-PB

Local: CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE).

Data: 09/07/2022 (sábado).

Horário: 15h (de Brasília).

Gols: Mariana, Aninha e Zizi (Fortaleza).

