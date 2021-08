Fortaleza vence Bahia pelo Brasileiro de Aspirantes e lidera Grupo D

Na tarde desta quinta-fera (26), o Fortaleza bateu o Bahia por 2 a 0, no Estádio Jóia da Princesa, pela 2ª rodada da 2ª fase, se mantendo líder do Grupo D e invicto na competição. Hércules e Erick Cunha balançaram as redes tricolores. Na tabela, o time soma seis pontos em dois jogos na 2ª Fase.

O Leão começou pressionando e teve boas oportunidades com Thiaguinho, batendo na marcação, e com Wandson, que dominou na área e finalizou. Aso 20', Thiaguinho chegou com perigo novamente. O atacante pegou o rebote na entrada da área e chutou no canto para a defesa do goleiro.

Com mais posse de bola e troca de passes eficientes, o Leão teve mais controle do jogo. Aos 23', Vinicius quase faz um gol de bicicleta, mas o goleiro do Bahia fez um milagre e defendeu. Em pressão com linhas altas aos 25', Hércules apertou a marcação em chute do adversário e a bola acabou voando para o fundo das redes. Aos 27', Erick Cunha recebeu lançamento e finalizou de primeira para fazer o segundo do Fortaleza. Até o fim da primeira etapa, o Tricolor do Pici continuou tendo boas chances.

2ª tempo

No início da etapa final, o zagueiro João Paulo salvou o Leão tirando uma bola na linha do gol do adversário. O time baiano começou a ter mais controle do jogo, mas a zaga tricolor estava atenta. Depois, o Tricolor equilibrou. Habraão teve uma chance de marcar de cabeça e mais uma vez o goleiro do clube baiano defendeu.

Aos 29', Rhuan ocupou a vaga de Ericl Cunha. No minuto seguinte, Wandson fez jogada individual e quase marca um bonito gol. Miguel e Clisman também entraram nos lugares de Nathan e Wandson. Kennedy também se destacou salvando o Tricolor em várias oportunidades.

O próximo jogo do Leão no certame será na quinta-feira (2), no CT Ribamar Bezerra, às 15 horas contra o Bragantino.