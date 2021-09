Fortaleza vence Bahia, mantém invencibilidade e avança à semifinal do Brasileirão de Aspirantes

O Fortaleza Esporte Clube segue invicto no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Diante do Bahia, nesta quinta-feira (16), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, a equipe de Léo Porto triunfou, de virada, por 2 a 1. Vitor Ricardo e Erick Cunha marcaram para o Tricolor do Pici, enquanto Raniele Almeida marcou para os baianos.

CLASSIFICAAAAADOOOOS! 🦁



De virada, o Leão vence o Bahia, por 2 a 1, e avança às semifinais com uma rodada de antecedência. O Fortaleza é o único time invicto e segue 100% na segunda fase.#FortalezaSub23 #Aspirantes #FortalezaEC pic.twitter.com/YKu0BjF0Q7 — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) September 16, 2021

O triunfo leonino foi o 5° consecutivo na 2ª fase da competição nacional. O Fortaleza ocupa a liderança do Grupo D, com 15 pontos conquistados. A equipe tricolor marcou 11 gols e sofreu apenas dois.

Ao todo, no Brasileirão de Aspirantes, o Tricolor do Pici conquistou 12 vitórias e um empate, tendo um aproveitamento de 94,8%.

O Fortaleza encerra sua participação na 2ª fase do Brasileirão de Aspirantes na próxima quinta-feira (23) contra o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, às 15h (horário de Brasília). A equipe de Léo Porto já está garantida na semifinal do torneio.