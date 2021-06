Fortaleza utiliza ídolos e história do clube para formar modelo de jogo nas categorias de base

Em novo estágio de desenvolvimento das categorias de base, o Fortaleza investe no setor e trabalha no desenvolvimento de uma metodologia de formação de atletas inspirada na própria história tricolor. A gestão busca a criação de uma identidade do clube, a ID Leão.

O processo é liderado pelo coordenador técnico da base, Leandro Floriano, e tem como alicerces depoimentos de ídolos, a paixão da torcida e equipes históricas. Assim, o “ser Fortaleza” deve orientar a formação até o ambiente profissional.

Legenda: O Fortaleza enfrenta os principais clubes do Brasil nas categorias de base Foto: divulgação / Santos

Um dos pontos de maior simbologia no mecanismo é o próprio hino do clube. "Combativo, aguerrido, vibrante e forte", indica um trecho da música. Essa essência deve ser repassada para definir então um modelo de jogo e de postura em campo nas partidas.

Leandro Floriano Coordenador técnico da base do Fortaleza "É um modelo que parte de toda história, ídolos, torcida e das grandes equipes que representaram o Fortaleza ao longo da história. O que estamos fazendo é considerar toda essa cultura do clube e transformar em um documento que possamos aplicar como norte para base".

Para a implementação do ID Leão, ações serão realizadas para repassar essa atmosfera de clube aos jovens jogadores. Em uma das iniciativas, os ex-atacantes Rinaldo e Clodoaldo, hoje funcionários da equipe, realizaram uma palestra sobre “o que é vestir a camisa do Fortaleza”.

Em construção

A consolidação da identidade do Fortaleza é uma das metas a longo prazo da nova equipe de coordenação da base tricolor. Após reuniões regulares sobre ações da “tradição tricolor”, o clube elabora conteúdos para adquirir comportamentos específicos durante os treinos.

O mecanismo também tem impacto no presente. O choque de gerações e as constantes atualizações dos sistemas táticos tornam o ID Leão um fenômeno mutável e em constante ajuste.

Leandro Floriano Coordenador técnico da base do Fortaleza “Conforme o clube vai evoluindo, vai demandando outras características que precisam apresentar. Hoje, a torcida entende a importância de um goleiro jogar bem com os pés. Isso não acontecia 10 anos atrás. Então, não posso só me basear no passado, mas também entender o que está acontecendo no presente”.

Vale ressaltar que o processo foi intensificado com a manutenção da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. A presença na elite nacional permitiu que o clube disputasse as principais competições de base, o que amplia a necessidade de uma filosofia de jogo bem desenvolvida frente aos adversários.