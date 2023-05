Fortaleza teve gols de 17 atletas diferentes em 10 jogos de invencibilidade

Na vitória contra o Estudiantes de Mérida, na útima quinta-feira, (4), o Fortaleza completou 10 jogos de invencibilidade na temporada. A rotatividade de marcadores do Leão e a efetividade do ataque tricolor é o que chama atenção, em 10 partidas, o tricolor marcou 32 gols com 17 atletas diferentes, garantindo uma média de 3,2 gols por partida.

De todo o elenco, 16 atletas não marcaram, porém 12 deles são defensores, sendo cinco goleiros. Bruno Pacheco, Lucas Esteves, Schappo, Alix Vinícius, Titi, Benevenuto, Brítez, Lucas Crispim, Sammuel, Amorim e Pedro Rocha, são os jogadores de linha que ainda não maracaram para o Leão.

Por outro lado, Lucas Sasha, Caio Alexandre, Thiago Galhardo, Pochettino, Lucero, Calebe, Dudu, Ceballos, Guilherme, Pikachu, Moisés, Tinga, Romero, Romarinho, Zanocelo, Hércules e Zé Welison foram os atletas que marcaram e contribuíram positivamente na sequência invicta do Fortaleza.

Nesse período de 10 jogos de invencibilidade, Thiago Galhardo foi o jogador que mais marcou, fazendo cinco gols, seguido por Pikachu e Moisés, com quatro gols cada. Com dois estão Pochettino, Lucero, Calebe, Guilherme e Romero.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto