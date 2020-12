Fortaleza termina ano de 2020 com 3ª melhor defesa da Série A

A temporada de 2020 chega ao fim para o torcedor do Fortaleza com reflexões sobre o desempenho da equipe na Série A. Dos pontos de análise, um setor merece destaque: a defesa. O Leão fecha o ano com a 3ª melhor do torneio, com 25 gols sofridos em 27 jogos.

O Palmeiras, vale ressaltar, recebeu o mesmo número de tentos, mas soma uma partida a mais. Logo, tem um setor menos eficiente que o Tricolor: tem média de 0,96 tentos por jogo contra 0,92 do Pici.

Os melhores no quesito são: Grêmio e São Paulo, ambos com 22. A liderança do ranking é do time paulista por atuar mais vezes.

Os números apresentam uma evolução do plantel tricolor. Em 2019, o Fortaleza fechou a Série A com a 5ª pior defesa: 49 gols em 38 confrontos. Comparando o desempenho após a 27ª rodada da última temporada, os índices também melhoraram - na época, foram vazados 37 vezes.

Estratégia

A formação desenvolvida pelo então técnico Rogério Ceni foi montada no esquema 4-4-2 e tinha uma equipe compacta e pronta para o contragolpe, em filosofia mantida por Marcelo Chamusca.

O conceito requer marcação de todos desde o ataque, com pressão inicial em bloco baixo. A adaptação de peças como Tinga e Gabriel Dias na direita facilita o coletivo.

Legenda: Tinga é importante no esquema do Fortaleza nas partes ofensiva e defensiva Foto: Camila Lima / SVM

Pela manutenção da estrutura, o comportamento tricolor não mudou frente ao Flamengo no empate do último sábado (26). Assim, o Leão explorou a primeira linha rubro-negra e garantiu 11 finalizações no decorrer do confronto.

“Essa formação pode ser repetida com alternância de jogador, levando em consideração o adversário. Nosso trabalho é manter a boa organização defensiva e melhorar na transição”, disse Chamusca.

Durante o trabalho, no entanto, o treinador enfrentou sequência de baixas importantes como a dupla Roger Carvalho e Quintero. Os zagueiros tratavam lesões no departamento médico e foram baixas.

Cenário

Apesar da sequência de cinco partidas sem vitórias no Brasileiro, a equipe garantiu a mesma pontuação (31) do fechamento da 27ª rodada de 2019.

Contra o Sport, próximo compromisso, em 6 de janeiro, o Fortaleza tem um confronto direto para se afastar do Z-4. Apenas dois pontos distanciam o time pernambucano (15º) do tricolor (14º).

“Temos tudo para se dedicar, melhorar, e buscando um ou três pontos fora de casa (com o Sport), vamos crescer e ganhar confiança”, afirmou o goleiro Felipe Alves.

