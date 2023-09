Fortaleza terá três confrontos contra equipes paulistas em um intervalo de 12 dias

Após a parada para a Data Fifa, o Fortaleza vai voltar às atividades com três jogos contra dois grandes times paulistas pela frente. Nessa quinta-feira (14), o Leão vai receber, na Arena Castelão, o Corinthians, em jogo válido pela 23ª rodada da Série A, às 19h (de Brasília), e terá a chance de ficar mais perto da zona de classificação para a Libertadores.

Já na quarta-feira (20), o Tricolor visita o São Paulo, às 21h30, em jogo válido pela 24ª rodada, também da Série A, e vai em busca de tentar se manter na parte de cima da tabela. A partida vai acontecer no estádio Morumbi, na capital paulista. Diante das equipes paulistas, o Leão soma três derrotas e uma vitória contra os quatro maiores clubes do estado.

Para encerrar a sequência, o Fortaleza enfrenta, na Neo Química Arena, o Corinthians, em jogo válido pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no dia 26 de setembro, às 21h30 (de Brasília).

“Jogar contra os times paulistas é sempre muito difícil, futebol muito competitivo, federação número 1 no país em termos de ranking, elencos fortes e nós, historicamente, temos muita dificuldade. Jogando na Arena Castelão conseguimos um desempenho melhor, números melhores do que fora de casa, mas, nos últimos anos, a gente também vem evoluindo quanto a isso. De qualquer forma, nessa sequência paulista, esperamos desempenhar melhor e pontuar mais para nos ajudar tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana”, disse Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

CALENDÁRIO DO LEÃO

14/09 | Fortaleza x Corinthians | 19h

20/09 | São Paulo x Fortaleza | 21h30

26/09 | Corinthians x Fortaleza | 21h30

*Sob a supervisão de Vladimir Marques