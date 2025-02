Fortaleza terá torcedores na semifinal do Cearense após efeito suspensivo

O Fortaleza conseguiu nesta terça-feira (18) um efeito suspensivo sobre a punição que havia recebido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF/CE) e poderá contar com a presença dos seus torcedores na semifinal do Campeonato Cearense.

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso ao documento em que consta a decisão, assinada pelo senhor Antônio Rodrigues Filho, auditor vice-presidente do TJDF/CE, que concede o efeito suspensivo ao Fortaleza quanto à pena de perda de mando de campo.

Legenda: Briga generalizada entre torcedores do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

O efeito suspensivo é válido até o julgamento no Pleno do TJDF/CE. Até lá, o Fortaleza poderá disputar as partidas do Campeonato Cearense com portões abertos ao seu torcedor, o que inclui a partida das semifinais, em que o Leão aguarda a definição de seu adversário.

O Fortaleza havia sido punido com uma multa de R$ 30 mil e a perda de dois mandos de campo após a briga entre torcidas organizadas do clube na partida contra o Horizonte, no estádio Domingão, pela primeira fase do Campeonato Cearense 2025.