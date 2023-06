Fortaleza terá força máxima para encarar o Cruzeiro no retorno da Série A

Com exceção de Pedro Rocha e Fernando Miguel, que já tinham previsão de ficar fora por um período mais longos, o Fortaleza terá o restante do elenco à disposição para enfrentar o Cruzeiro, quarta-feira, 21, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro.

Com o retorno do atacante Guilherme, após cumprir protocolo pós-concussão, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá nenhum novo desfalque por lesão, tampouco por suspensão. Além de ter força máxima para encarar a Raposa, os jogadores do Leão estarão descansados, devido aos dez dias sem jogos.

O aspecto do descanso é importante pela diferença de desgaste entre os atletas dos dois clubes. A mineira jogou pouco mais da metade das partidas disputadas pelo Fortaleza em 2023 (42 a 24). No começo da semana passada, a comissão técnica do Tricolor deu três dias de folga ao grupo e só depois iniciou a preparação para o próximo duelo.

Na manhã deste domingo, Vojvoda comandou o penúltimo trabalho antes da viagem para Belo Horizonte, que deve ocorrer no fim da tarde de segunda-feira, 19. Antes, mais um treino deverá ser feito no centro de excelência Alcides Santos e haverá a definição dos relacionados para o jogo contra o Cruzeiro.

Os dois times estão empatados em número de pontos na classificação da Série A, ambos com 14, mas o Cruzeiro está duas posições à frente por ter uma vitória a mais. Leão e Raposa também buscam voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time de Minas vive jejum de quatro partidas, a equipe do Pici não ganha há dois duelos.

Retorno próximo

Lesionado desde o começo de maio, o goleiro Fernando Miguel deve entrar em transição nos próximos dias. Ele está em fase final do tratamento de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, que não precisou de intervenção cirúrgica.

Legenda: Última partida de Fernando Miguel foi diante do Corinthians, no dia 08 de maio. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O atleta faz fisioterapia e fortalecimento muscular para ser reintegrado ao grupo em breve. O departamento médico do Fortaleza afirmou que a recuperação do goleiro está dentro do prazo previsto.

Legenda: Pedro Rocha em ação diante do Bahia, na Copa do Nordeste. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Quanto ao atacante Pedro Rocha, completou o terceiro mês de protocolo pós-cirúrgico, mas deve ficar fora de combate até outubro. Ele também teve lesão ligamentar no joelho esquerdo, mas com rompimento, o que é mais grave.