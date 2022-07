O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (28) contra o Fluminense com novidade na escalação. Thiago Galhardo vai estrear como titular da equipe neste primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Robson e Lucas Sasha também são novidades no time titular.

