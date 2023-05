Fortaleza terá 3 partidas seguidas como visitante: retrospecto em 2023 é positivo

O Fortaleza terá uma semana curiosa, com três jogos fora de casa em sequência, contra Grêmio pela Série A, no domingo (14), Palmeiras pela Copa do Brasil, na quarta-feira (17) e América-MG, pela Série A, no sábado (20). Será o momento em que o técnico Vojvoda precisará utilizar o elenco, por isso 26 jogadores estão na delegação para o trio de partidas.

E em 2023, o Leão tem um retrospecto positivo como visitante, com um aproveitamento de 52%. Em 14 jogos fora de casa, o Tricolor de Aço venceu 6 (43%), empatou 4 (29%) e perdeu outros 4 (29%). São 22 gols marcados e apenas 13 sofridos.

As vitórias mais expressivas do Leão do Pici na temporada foram diante do Bahia (3x0 pela Copa do Nordeste), Santa Cruz (4x0 pela Copa do Nordeste), San Lorenzo (2x0 pela Copa Sul-Americana) e Coritiba (3x0 pela Série A do Brasileiro).

Invencibilidade

O momento do Leão fora de casa também é muito bom. São 6 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias e 2 empates. A última derrota do Fortaleza como visitante foi para o Cerro Porteño pela 2ª Fase da Pré-Libertadores.

Veja retrospecto do Leão como visitante em 2023

Corinthians 1x1 Fortaleza (Série A)

Águia 0x2 Brasil (Copa do Brasil)

Coritiba 0x3 Fortaleza (Série A)

San Lorenzo 0x2 Fortaleza (Copa Sul-Americana)

Ceará 2x2 Fortaleza (Cearense)

Santa Cruz 0x4 Fortaleza (Nordestão)

Cerro Porteño 2x1 Fortaleza (Libertadores)

Ferroviário 1x1 Fortaleza (Cearense)

Ceará 2x0 Fortaleza (Nordestão)

Deportivo Maldonado 0x0 Fortaleza (Libertadores)

Bahia 0x3 Fortaleza (Nordestão)

Ceará 2x1 Fortaleza (Cearense)

ABC 2x0 Fortaleza (Nordestão)

Barbalha 1x2 Fortaleza (Cearense)