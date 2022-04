Fortaleza tenta quebrar tabu histórico contra o Internacional fora de casa; veja números

A delegação do Fortaleza está no Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional pela 2ª rodada da Série A de 2022. Após estrear na competição nacional com derrota para o Cuiabá, o time comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda busca recuperação e a quebra de um tabu histórico.

No recorte de jogos contra o adversário gaúcho, a equipe cearense nunca conseguiu vencer como visitante. Em retrospecto do site O Gol, os clubes se enfrentaram 10 vezes, com sete derrotas e três empates.

Na temporada de 2021, inclusive, o Fortaleza perdeu por 1 a 0 no estádio Beira-Rio. O novo desafio será domingo (17), às 18h, também no Beira-Rio. Na 1ª rodada, o Inter perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0.

Desempenho como visitante

A missão de vencer longe da Arena Castelão é um desafio na temporada de 2022. Até o momento, o Fortaleza de Vojvoda ainda não venceu quando atuou longe do estádio. E isso envolve cinco jogos.

Os compromissos foram válidos pela Copa do Nordeste e pela Libertadores. No torneio regional, empatou com Náutico (2x2), Botafogo-PB (1x1), Altos-PI (1x1) e Sport (1x1). Na competição da Conmebol, perdeu para o River Plate (2x0), no Monumental de Núñez, da Argentina.

Jogos do Fortaleza fora da Arena Castelão em 2022

13.04 - River Plate 2x0 Fortaleza | Libertadores

31.03 - Sport 1x1 Fortaleza | Copa do Nordeste

05.03 - Altos-PI 1x1 Fortaleza | Copa do Nordeste

15.02 - Botafogo-PB 1x1 Fortaleza | Copa do Nordeste

12.02 - Náutico 2x2 Fortaleza | Copa do Nordeste