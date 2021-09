Fortaleza tenta manter aproveitamento de 100% contra equipes do G4 da Série A; veja retrospecto

O Fortaleza tem uma difícil missão neste domingo (12) contra o líder Atlético-MG, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. A equipe de Juan Pablo Vojvoda vem de cinco partidas sem vencer, mas, na competição nacional, o Leão tem retrospecto favorável contra equipes que figuram no G4.

A equipe cearense obteve vitórias expressivas contra Atlético-MG (2x1), Palmeiras (3x2) e RB Bragantino (1x0) no 1° turno - 100% de aproveitamento contra equipes do G4. Estendendo a porcentagem do Fortaleza até o G6, a equipe obtém 83,3% de aproveitamento. A única derrota do Tricolor do Pici foi para o Flamengo.

Desempenho do Fortaleza contra equipes do G6

Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza (1ª rodada – Série A)

Flamengo 2 x 1 Fortaleza (6ª rodada – Série A)

Fortaleza 1 x 0 Corinthians (11ª rodada – Série A)

Fortaleza 1 x 0 RB Bragantino (13ª rodada – Série A)

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza (15ª rodada – Série A)

Legenda: Robson marcou o gol do Fortaleza na vitória contra o RB Bragantino, em duelo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Kid Júnior / SVM

Força caseira

O duelo entre Fortaleza x Atlético-MG terá ainda outro vem sendo decisivo para a equipe tricolor: duelar na Arena Castelão. Atuando em solo cearense, o time de Juan Pablo Vojvoda detém a 2ª melhor campanha, com 21 pontos conquistados, em nove partidas disputadas. São seis vitórias e três empates.

A equipe mineira, por sua vez, também tem retrospectos positivos na competição. O Atlético-MG é o 2º melhor visitante da Série A, tendo conquistado 20 dos 39 pontos, longe de Minas Gerais.

Legenda: Fortaleza x Corinthians, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Thiago Gadelha / SVM

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (12), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, Rádio Verdes Mares, além do tempo real do Diário do Nordeste.