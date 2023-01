Fortaleza tem saída de 11 jogadores do elenco no início de 2023; veja lista

O Fortaleza anunciou a saída de 11 jogadores no início de 2023. Em processo de reformulação do elenco, o clube negociou atletas com menos espaço e buscou contratações pontuais para o plantel. O último oficializado da lista foi o atacante argentino Valentin Depietri, que se transferiu ao Talleres-ARG por US$ 450 mil (cerca de R$ 2,3 mi).

O balanço de peças que deixaram o clube é até maior que o de chegadas, mas o foco da gestão está em qualificar os setores, apesar de reduzir o total de opções do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda.

No processo, a equipe realizou duas vendas. Além de Depietri, o centroavante Robson foi vendido em definitivo para o Coritiba por R$ 2,2 milhões. Ambos possuíam contratos mais longo com o time cearense.

Para a sequência da temporada, o departamento de futebol ainda buscar mais reforços, principalmente com a lesão do atacante Moisés, que pode ficar fora por até três meses. Em contrapartida, a tendência é que mais jogadores deixem o clube, como o volante Matheus Jussa, que não está nos planos da comissão técnica.

Saídas de jogadores do Fortaleza em 2023

LAE - Bruno Melo: emprestado ao Goiás.

LAD - Landázuri: rescindiu e assinou com o Independiente Del Valle-EQU.

VOL - Fabrício Baiano: emprestado ao Avaí.

VOL - Felipe: rescindiu e assinou com o Goiás.

MEI - Matheus Vargas: emprestado ao Sport.

MEI - Luiz Henrique: emprestado ao Botafogo-SP.

ATA - Edinho: emprestado ao Sport.

ATA - Depietri: vendido ao Talleres-ARG por US$ 200 mil (cerca de R$ 2,3 mi).

ATA - Robson: vendido ao Coritiba por R$ 2,2 milhões.

ATA - David da Hora: emprestado ao Juventude.

ATA - Igor Torres: emprestado ao Atlético-GO.

Contratações do Fortaleza para 2023

GOL - João Ricardo: contratado após deixar o Ceará.

LAD - Dudu: contratado junto ao Atlético-GO.

LAD - Yago Pikachu: emprestado pelo Shimizu S-Pulse, do Japão.

LAE - Lucas Esteves: emprestado pelo Palmeiras.

LAE - Bruno Pacheco: contratado junto ao Ceará.

VOL - Caio Alexandre: emprestado pelo Vancouver Whicaps, do Canadá.

MEI - Thomás Pochettino: contratado após deixar o Austin FC, dos EUA.

ATA - Lucero: contratado após deixar o Colo-Colo, do Chile.