Fortaleza tem retrospecto negativo contra o Botafogo; veja histórico

O Fortaleza volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Botafogo, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante da equipe carioca, o Tricolor busca melhorar o seu retrospecto contra o próprio adversário, e, de quebra, encerrar uma série de cinco jogos sem vitória como visitante.

Nas últimas duas vezes que Leão e Fogão se enfrentaram, o Alvinegro da Estrela Solitária levou a melhor. No Brasileirão de 2022, tanto no Rio quanto em Fortaleza, foram duas vitórias por 3 a 1. Por outro lado, a última vitória do Tricolor foi justamente fora de casa, no Brasileirão de 2020, quando venceu por 2 a 1, na 22ª rodada da competição.

No histórico geral, são 18 jogos, com três vitórias do Fortaleza, três empates e 12 vitórias do Botafogo. Em um recorte mais recente, desde a volta do Leão para a Série A em 2019, são duas vitórias tricolores, um empate e três vitórias do alvinegro.

VEJA RETROSPECTO ENTRE FORTALEZA x BOTAFOGO:

Fortaleza 2 x 2 Botafogo - Taça Brasil 1968

Botafogo 4 x 0 Fortaleza - Taça Brasil 1968

Fortaleza 0 x 2 Botafogo - Brasileirão 1973

Botafogo 6 x 1 Fortaleza - Brasileirão 1973

Botafogo 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão 1975

Botafogo 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão 1986

Fortaleza 1 x 2 Botafogo - Copa do Brasil 2002

Botafogo 3 x 1 Fortaleza - Copa do Brasil 2002

Fortaleza 3 x 1 Botafogo - Brasileirão 2005

Botafogo 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2005

Botafogo 1 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2006

Fortaleza 2 x 3 Botafogo - Brasileirão 2006

Botafogo 1 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2019

Fortaleza 1 x 0 Botafogo - Brasileirão 2019

Fortaleza 0 x 0 Botafogo - Brasileirão 2020

Botafogo 1 x 2 Fortaleza - Brasileirão 2020

Botafogo 3 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2022

Fortaleza 1 x 3 Botafogo - Brasileirão 2022