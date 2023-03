Fortaleza tem retornos e dúvida para jogo contra Cerro Porteño na Libertadores; confira

O Fortaleza intensificou a preparação para enfrentar o Cerro Porteño-PAR nesta quinta-feira (9), na Arena Castelão, às 19h, pelo jogo de ida da 3ª fase eliminatória da Libertadores. E a expectativa é de retornos importantes ao elenco para a lista de relacionados: o zagueiro Brítez e o ala Yago Pikachu.

A dupla esteve fora da etapa anterior, quando a equipe eliminou o Deportivo Maldonado-URU, por conta de suspensões impostas pela Conmebol em edições anteriores de competições da entidade.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Lucas Esteves e os atacantes Pedro Rocha e Moisés seguem no departamento médico e são baixas. Já o lateral-direito Dudu é uma dúvida: no Clássico-Rei de domingo (5), deixou a partida com um desconforto na coxa esquerda e será então reavaliado.

O confronto de volta será na próxima quinta (16), às 21h, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. O clube com melhor placar agregado avança à fase de grupos da Libertadores. O time eliminado, no entanto, tem vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.