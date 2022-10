Fortaleza tem quatro desfalques e um retorno contra Atlético-MG; veja provável escalação

O Fortaleza enfrenta o Atlético-MG nesta segunda-feira (24), às 20h (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com quatro desfalques: o zagueiro Tinga, o volante Caio Alexandre e o atacante Romarinho estão suspensos, enquanto o meio-campista Lucas Sasha está em transição.

Apesar dos desfalques, o técnico Juan Pablo Vojvoda voltar a conta com o zagueiro Marcelo Benevenuto. No entanto, o atleta é dúvida para iniciar o confronto. Ceballos e Habraão são os suplentes.

Diante do Atlético-MG, a equipe visa manter a boa fase na Série A e manter viva as chances de classificação para a Pré-Libertadores. O time deve estar escalado com: Fernando Miguel; Brítez, Titi, Habraão (Benevenuto) e Juninho Capixaba; Zé Welison, Hércules, Ronald e Otero; Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

A partida acontecerá na Arena Castelão e conta com mais de 35 mil torcedores confirmados antecipadamente. O Tricolor do Pici visa alcançar a marca de 1 milhão de pagantes na temporada.

