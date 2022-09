Fortaleza tem prejuízo de mais de R$ 60 mil por cadeiras quebradas em jogo com o Flamengo

O Fortaleza teve prejuízo de R$ 62.021,90 reais em cadeiras quebradas após o jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo ocorreu na última quarta-feira (28), na Arena Castelão. Ao todo, o clube identificou 134 cadeiras danificadas nas arquibancadas. Cada assento custa R$ 462,85. O clube trabalha para que os responsáveis sejam identificados.

Os danos foram nos setores Especial (1), Inferior Norte (2), Premium (6), Superior Norte (9), Bossa Nova (11), Superior Central (26), Inferior Sul (37) e Superior Sul (42). Régias Aguiar, Gerente de Operação de Jogo, ressalta a importância de conscientizar o torcedor e de identificar os autores dos atos de vandalismo. Até o jogo contra o Botafogo, o Tricolor já acumulava mais de R$ 1 milhão de reais em prejuízo com cadeiras danificadas só no ano de 2022.

“Essa conscientização é muito importante, tendo em vista que esses atos de vandalismo só prejudicam ao clube e ao espetáculo, como consequência. Uma vez que não sendo identificados os seus autores, as sanções são severas, tais como perdas de mando de campo, jogos sem torcida, multas pecuniárias e demais do gênero”, explica.

O Fortaleza e a administração da Arena Castelão trabalham para identificar e punir os responsáveis. Os autores devem ser identificados através das câmeras de monitoramento do estádio, no Centro de Controle Operacional (CCO) com a Polícia Militar, administração do estádio e os outros órgãos responsáveis.

A Arena Castelão conta com uma delegacia de plantão. Quando identificados, os autores são autuados pela polícia. De acordo com a gravidade do delito, eles podem ser presos em flagrante.

O Fortaleza venceu o Flamengo por 3 a 2, na Arena Castelão, pelo Brasileiro. O time volta a campo neste sábado (1) quando enfrenta o Goiás, no Hailé Pinheiro (Serrinha), às 19h (de Brasília).