Fortaleza tem prejuízo de mais de R$ 1 milhão com cadeiras danificadas na Arena Castelão

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (6) o prejuízo acumulado com os casos envolvendo quebra de cadeiras na Arena Castelão em 2022. Ao todo, 2.335 assentos foram danificados na temporada, sendo 128 na derrota para o Botafogo no último domingo (4), que ficou marcado por confusões entre torcedores tricolores.

Conforme o levantamento do clube, os danos materiais ultrapassam R$ 1 milhão. A ação divulgada pelo Fortaleza visa contribuir com a denúncia de vandalismo nos estádios, com o slogan “Estádio é lugar de paz”. A publicação ainda mostra como esse dinheiro poderia ser revertido em benefícios para o Tricolor do Pici, utilizando para a reforma do Hotel Ribamar Bezerra e de dois campos do Centro de Treinamento de Maracanaú.

Pela frente, a equipe de Juan Pablo Vojvoda enfrentará uma sequência de jogos como visitante. Entre 10 de setembro e 9 de outubro, o Fortaleza disputará apenas dois jogos na Arena Castelão.