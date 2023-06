Fortaleza tem pontuação dentro de sua média histórica após 10 rodadas da Série A; veja comparativo

O Fortaleza está no seu 6º ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo que nos últimos dois, a equipe se classificou para a Libertadores, com o incrível 4º lugar em 2021 e o 8º lugar em 2022. Então, era natural que a expectativa para uma grande campanha em 2023, mas após 10 rodadas a torcida tricolor classifica a campanha como abaixo da esperada, com time em 11º lugar com 14 pontos.

Mas o momento tricolor na Série A pode ser classificado como abaixo do esperado ou até decepcionante? Se analisarmos os 5 anos na Série A, a pontuação atual está dentro da média histórica do clube. Se fizemos o recorte de 2019-2023, o clube tem como média 13 pontos após 10 rodadas. Ou seja, a atuação tem um ponto a mais.

No anos de 2019 (quando somou 13 pontos), 2020 (12 pontos) e 2023 (14 pontos), a pontuação leonina é semelhante, e em outros dois anos, uma oscilação para cima - 2021 com 18 pontos - e outra para baixo - 6 en 2020.

Na atual temporada, o Leão venceu 3x (Coritiba, Fluminense e Vasco), empatou 5x (Inter, Corinthians, São Paulo, Grêmio e Bahia), e e perdeu 2x (América-MG e Botafogo), conquistando 46% dos pontos.

Comparativo campanhas do Leão (10 rodadas)



2019

Colocação após 10 rodadas (13º)

Pontos: 13

Vitórias: 4

Empates: 1

Derrotas: 5

Gols: 10

Gols sofridos: 13

Aproveitamento: 43,3%

2020

Colocação após 10 rodadas (13º)

Pontos: 12

Vitórias: 3

Empates: 3

Derrotas: 4

Gols: 10

Gols sofridos: 9

Aproveitamento: 42%

2021

Colocação após 10 rodadas (5º)

Pontos: 18

Vitórias: 5

Empates: 3

Derrotas: 2

Gols: 18

Gols sofridos: 9

Aproveitamento: 60%

2022

Colocação após 10 rodadas (20º)

Pontos: 6

Vitórias: 1

Empates: 3

Derrotas: 6

Gols: 7

Gols sofridos: 13

Aproveitamento: 60%

2023

Colocação após 10 rodadas (11º)

Pontos: 14

Vitórias: 3

Empates: 5

Derrotas: 2

Gols: 12

Gols sofridos: 8

Aproveitamento: 46%